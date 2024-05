Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (18.05.2024) in mehrere Gartenhäuser im Bereich der Köstlinstraße in den Gewannen Seelach, Diepach und Wacholder eingebrochen und haben Gerätschaften zur Gartenpflege und Notstromaggregate im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Täter brachen zwischen 21.15 Uhr und 08.30 Uhr mindestens 19 Gartenhütten und Geräteschuppen auf und flüchteten unerkannt mir ihrer Beute. Einen Teil der Beute bunkerten die Unbekannten auf zwei Grundstücken und ließen diese dort zurück. Alarmierte Polizeibeamte stellten die zurückgelassenen Gegenstände sicher. Zeugen und weitere Geschädigte oder die Besitzer der sichergestellten Gegenstände werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

