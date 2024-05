Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum (12.05.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein Autofahrer am Sonntagmittag auf der Wettestraße verunfallt. Ein 73-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Wettestraße vom Lindenhof kommend in Richtung Talstadt unterwegs. Dabei verlor der Mann das Bewusstsein, kam mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Während der Bergung des am Hang liegenden Autos musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell