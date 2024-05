Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Unbekannter entwendet Aufsitzrasenmäher (12.05.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter in der Hausener Straße einen Aufsitzrasenmäher entwendet. Im Zeitraum zwischen 04.30 Uhr und 04.45 Uhr verlud der Dieb den Mäher der Marke Husqvarna im Wert von rund 1.700 Euro aus dem Garten des Anwesens Nummer 29 in einen weißen Sprinter und fuhr davon.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter, oder den Verbleib des Aufsitzrasenmähers nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell