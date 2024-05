POL-KN: (Rottweil) Unbekannte beschädigen Wahlplakate (10./11.05.2024)

L424 (ots) - Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls auf der Landesstraße 424 zwischen Villingendorf und Rottweil am Freitagabend. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem VW Golf von Villingendorf in Richtung Rottweil. Aufgrund eines plötzlich auftretenden Defekts an seinem Auto bog der junge ...

