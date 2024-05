POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Kirnbachstraße - Polizei sucht Zeugen (09./10.05.2024)

Hüfingen (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ist es am Riedsee bei Hüfingen zu einem Vorfall gekommen, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 37-Jähriger stellte einen 52-Jährigen fest, der am Ufer des Sees stand, zwei badende junge Frauen beobachtete und währenddessen an seinem Glied manipuliert haben ...

