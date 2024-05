Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen (12.05.2024)

Hüfingen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ist es am Riedsee bei Hüfingen zu einem Vorfall gekommen, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 37-Jähriger stellte einen 52-Jährigen fest, der am Ufer des Sees stand, zwei badende junge Frauen beobachtete und währenddessen an seinem Glied manipuliert haben soll. Ob die beiden Frauen davon Notiz nahmen ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere die zwei im Wasser befindliche junge Frauen, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell