Polizei Hagen

POL-HA: Mann greift Lebensgefährtin in der Innenstadt an

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten fertigten am Montag (25.09.) eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie Körperverletzung, nachdem ein 28-Jähriger seine Lebensgefährtin angriff. Die Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntagabend im Bereich der Innenstadt. Die leicht verletzte Hagenerin suchte Montagmorgen die Polizei auf und zeigte ihren Partner an. Sie gab an, dass zunächst ein verbaler Streit entstanden war. Im Verlauf des Tages habe sie sich im Bereich des Emilienplatzes aufgehalten, als der 28-Jährige sie in der Öffentlichkeit anschrie und mit einem gezielten Faustschlag gegen den Kopf verletzte. Weitere Schläge seien nur durch das Eingreifen anderer Personen verhindert worden. Sie sei auch von ihrem Lebensgefährten bedroht worden. Bereits in der Vergangenheit sei es immer wieder zu Konflikten gekommen. Die Polizisten ordneten eine Wohnungsverweisung und ein Rückkehrverbot an und fertigten eine Strafanzeige gegen den 28-Jährigen. (arn)

