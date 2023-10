Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verkehrsunfallflucht - 23-jähriger Radfahrer angefahren

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, der am Mittwochabend (11.10.2023) an der Einmündung Siegburger Straße/Pützchens Chaussee einen 23-jährigen Radfahrer angefahren haben soll.

Der Radfahrer befuhr zur Unfallzeit gegen 21:05 Uhr aus Beuel-Mitte kommend den Fahrradschutzstreifen der Siegburger Straße in Fahrtrichtung A 59. Als er die Pützchens Chaussee passierte, wurde er nach bisherigen Feststellungen von einem in gleicher Richtung fahrenden Kleinwagen angefahren, der in die Pützchens Chaussee abbog. Der 23-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Autos soll kurz angehalten haben, dann aber davongefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er kann bislang nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer oder dem Pkw geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des zuständigen Verkehrskommissariats 1 zu melden.

