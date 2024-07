Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rüttelplatten und Stromaggregate von Baustellen in Kaufungen und Lohfelden gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen und Lohfelden (Landkreis Kassel):

Zu Diebstählen von Baustellen in Kaufungen und Lohfelden, die auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen dürften, wurden Beamte des Polizeireviers Ost am gestrigen Montagmorgen gerufen. In beiden Fällen, die sich im Verlauf des Wochenendes ereigneten, hatten es die Diebe auf Rüttelplatten und Stromaggregate abgesehen, die entwendet wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

In Kaufungen schlugen die Täter auf einer Tiefbaustelle im Schoppenbergweg/ Oberer Struthweg zu und brachen mehrere Baucontainer gewaltsam auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten sie insgesamt zwei Rüttelplatten des Herstellers Wacker Neuson sowie ein Stromaggregat. Wann genau die Diebe im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen agierten, ist bis dato nicht bekannt.

Im gleichen Zeitraum war eine Baustelle in der Ochshäuser Dorfstraße in Lohfelden, Ecke Lange Straße, das Ziel der unbekannten Täter. Dort brachen sie mit unbekanntem Werkzeug die Schlösser eines Stromaggregats auf und entwendeten es. Darüber hinaus wurde eine 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte der betroffenen Baufirma gestohlen, die neben der zu erneuernden Straße auf einer Wiese stand.

In beiden Fällen dürfte es sich um mehrere Täter gehandelt haben, die zum Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug nutzten. Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Baustellen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

