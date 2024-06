Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Im Zeitraum Freitag, 21.06.24, 16:00 Uhr bis Montag, 24.06.24, 08:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Außensteckdose an der Sportanlage des TuS Glarum in der Accumer Straße. Bei dem Sportverein, bei welchem derzeit ein neuer Rasen-Sportplatz angelegt wird, wurden weiterhin ca. 20 frisch in Beton gesetzte Kantsteine umgestoßen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500,- Euro. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

