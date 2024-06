Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 21.06.2024 bis 23.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Zetel Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter am Markthamm Höhe Schulhof IGS Zetel den dort abgestellten Rollator eines 87-jährigen Mannes aus Zetel. Zeugen, die Angaben zur Sache oder zum Verbleib des Gehwagens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 in Verbindung zu setzen. Zetel Am Freitagvormittag, in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter einer 73-jährigen Frau aus Friedeburg, welche zu dieser Zeit in einem Supermarkt an der Neuenburger Straße ihre Einkäufe tätigt, in einem unbeobachteten Moment aus der mitgeführten Handtasche das Portemonnaie. Varel Am Freitagmittag, 12:30 Uhr, greifen bislang unbekannte Täter einer 84-jährigen Frau aus Varel, die zu diesem Zeitpunkt in einem Supermarkt an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße ihre Einkäufe macht, in einem unbeobachteten Moment in die am Einkaufswagen mitgeführte Handtasche und entwenden ihr Portemonnaie. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Wertgegenstände nicht in Außentaschen von Rucksäcken, Handtaschen oder der Kleidung aufbewahrt werden sollten, da Manipulationen daran vom Träger nicht wahrgenommen werden können. Taschen und Rucksäcke sollten geschlossen sein und möglichst an der Körpervorderseite getragen werden. Optimalerweise werden Wertgegenstände unmittelbar am Körper getragen. Werden Sie aufmerksam, wenn Sie plötzlich abgelenkt oder bedrängt werden. Achten Sie bitte auch entsprechende Handlungen zum Nachteil ihrer Mitmenschen. Am Samstag, gegen 14.36 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 28-jährigen auf einem E-Scooter. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter nicht versichert ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt. In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:49 Uhr teilt ein Zeuge dem Polizeikommissariat Varel eine Verkehrsunfallflucht in der Rosenberger Straße/Oldenburger Straße mit. An der dortigen Einmündung sind eine Laterne und ein Verkehrsschild umgefahren worden. Die Laterne soll nun auf der Straße liegen. Am Verkehrsunfallort können eine Stoßstange sowie Fahrzeugteile zugehörig zu einem weißen Volvo vorgefunden werden. Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme bei der Polizeistation Rastede gegen 04:55 Uhr (Trunkenheitsfahrt/Verkehrsunfall) wurden an einem weißen Pkw Volvo Schäden festgestellt, die mit dem Verkehrsunfall in Varel korrespondieren. Zudem gab der Fahrer an in Varel unterwegs gewesen zu sein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. GPS-Tracker führt Polizei zum Diebesgut Am Sonntagmorgen erhält die Polizei aus Varel Kenntnis vom Diebstahl eines Fahrradsattels. An dem entwendeten Fahrradsattel war ein GPS-Tracker angebracht. Dieser war noch aktiv und führte die Geschädigte und die Polizei ins Gewerbegebiet Collstede direkt zu einem abgeparkten Lkw. Der Tracker konnte zudem akustische Signale senden und diese waren deutlich aus dem Führerhaus zu entnehmen. Der dort noch schlafende männliche Fahrer öffnete daraufhin die Tür. Im Führerhaus konnte der entwendete Sattel mit dem Tracker, sowie ein weiterer Sattel aufgefunden werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell