Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 21.06.24 bis 23.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht Am 20.06.2024 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:45 Uhr kam es im Wangerland im Hohen Weg 1 zu einer Unfallflucht. Ein ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellter blauer Seat Cupra Leon ist dabei von einem bisher unbekannten Verursacher im Heckbereich der Beifahrerseite in Form von Lackkratzern und Dellen beschädigt worden. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen. Am 21.06.2024 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr kam es in Schortens in der Jadestraße auf dem dortigen Parkplatz eines Discounters zu einer Unfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Ford Fiesta ist dabei von einem bisher unbekannten Verursacher im Heckbereich der Beifahrerseite in Form von Lackkratzern beschädigt worden. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen. Am 21.06.2024 gegen 19:00 Uhr kam es in Jever in der Schloßstraße 5 zu einer Unfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter grauer VW Polo ist dabei von einem bisher unbekannten Verursacher am Spiegel beschädigt worden. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen. Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis Am 22.06.2024 gegen 20:00 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamten in Jever an der alten Bundesstraße ein Kleinkraftrad. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der für das Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis war. Daher wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell