POL-WHV: Schutz gefährdeter Vogelarten - Stadt Wilhelmshaven und Polizei geben Verhaltenshinweise

Varel (ots) - Im Zeitraum Mittwoch,12.06.24, 15:00 Uhr, bis zum Mittwoch,19.06.24, 10:00 Uhr, wurde auf der Rückseite der Turnhalle in der Windallee in Varel ein ca. 12 x 1 m großes Graffiti aufgesprüht. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße ...

