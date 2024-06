Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitsdisplay vor Senioreneinrichtung in Zetel

Zetel (ots)

Aufgrund mehrerer Bürgerbeschwerden wurde auf Anfrage der Gemeinde Zetel von der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde gemeinsam mit dem Präventionsbeauftragten Eugen Schnettler von der Polizei Varel ein Geschwindigkeitsdisplay in der Bohlenberger Straße in Höhe Dammstraße aufgestellt (siehe Foto). In dem Bereich des Wohnparks besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Diese Begrenzung dient vornehmlich zum Schutze der Bewohner der Senioreneinrichtung, die dort mit Rollatoren unterwegs sind sowie von Schülern und Schülerinnen der benachbarten Grundschule und weiterführenden Schule, da auch diese die Bohlenberger Straße häufig queren. Beim Aufstellen des Displays zeigten sich mehrere Bewohner vom Wohnpark Zetel bereits sehr zufrieden, auch Eugen Schnettler hält die Aktion für zielführend:" Vorbeifahrende Fahrzeugführer bremsen ab und werden durch das Display bezüglich ihrer gefahrenen Geschwindigkeit sensibilisiert. Das war unser Ziel."

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell