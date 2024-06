Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneute Telefonbetrugsmasche mit falschem Polizisten

Sonneberg (ots)

Seit Dienstag nachmittag gibt es bei der Polizei in Sonneberg eine Vielzahl von Meldungen über versuchte Betrugshandlungen am Telefon. In allen angezeigten Fällen meldete sich, vornehmlich bei Senioren, ein angeblicher Polizist telefonisch und gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden wäre. Im Verlauf des Gesprächs fragte der Anrufer u. a. ob man Bargeld oder Schmuck zuhause habe. Auch wurden zum Teil persönliche Daten wie beispielsweise Kontonummern erfragt.

Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, niemals auf derartige Anrufe einzugehen und keinesfalls am Telefon Bankdaten oder ähnliches preis zu geben. Die (richtige) Polizei würde unter keinen Umständen am Telefon nach solchen sensiblen Daten fragen, ebenfalls würde sich die Polizei nicht telefonisch danach erkundigen, ob Sie Bargeld oder andere Wertgegenstände zuhause haben.

Sollten gleichgelagerte Anrufe auch bei Ihnen eingehen, beenden Sie diese ohne weitere Angaben und ziehen anschließend einen Angehörigen zu Rate bzw. wenden sich direkt an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell