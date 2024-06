LPI-SLF: Mittag alkoholisiert unterwegs

Sonneberg (ots) - Am Freitagvormittag zwischen 10:00 Uhr und 11:15 ereignete sich in der Bahnhofstraße in Sonneberg vor der Sparkassenfiliale ein Verkehrsunfall. Die aus dem LK Kronach stammende RENAULT-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand. Während ihrer Abwesenheit stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen die Front der Unfallbeteiligten und entfernte sich von der Unfallstelle. Die PI Sonneberg nahm die ...

