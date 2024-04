Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf/Hamburg. 14-Jähriger weiterhin vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Lippe (ots)

Bereits seit Dezember 2023 wird der 14-jährige Antonio H. aus einer Augustdorfer Jugendhilfeeinrichtung vermisst (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5712485) Zuletzt wurde er am 25.10.2023 in Augustdorf gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden. Nach wie vor gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich der Junge aufhält. Da er familiäre Kontakte nach Hamburg hat, kann es sein, dass er sich in Hamburg oder dem dort angrenzenden Niedersachsen aufhalten könnte. Ein Foto und eine Beschreibung des 14-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/127154. Er ist ca. 1,60 m groß, schwarz, hat dunkle Haare und eine schlanke Figur. Wer kann Angaben zu dem vermissten Jugendlichen machen? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

