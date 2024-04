POL-LIP: Lage-Heiden. In Werkstatt eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Sonntag (21.04.2024) zwischen 12 und 17 Uhr versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Potsdamer Weg einzubrechen. Sie versuchten sich vergeblich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen, indem sie einen Rollladen beschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte ...

