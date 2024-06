Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach E-Bike-Diebstahl gesucht

Rudolstadt (ots)

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes am frühen Montagmorgen in Rudolstadt werden Zeugen gesucht. Unbekannte verschafften sich durch Gewaltanwendung Zugang zu einem Schuppen in der Mörlaer Straße und stahlen ein darin aufbewahrtes E-Bike. Durch Öffnen mehrere Vorhängeschlösser gelangte der/die Unbekannte ins Schuppeninnere und entnahm das anthrazitfarbene Bike (GIANT) im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tat soll sich am Montagmorgen zwischen 02:00 Uhr bis gegen 04:30 Uhr zugetragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0141928 entgegen.

