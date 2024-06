Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Sonneberg (ots)

Eine 44-Jährige aus dem LK Aschaffenburg befuhr am Freitagabend die Oberlinder Straße in Sonneberg stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich zur Köppelsdorfer Straße übersah die KIA-Fahrerin den von links nahenden VW Golf und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der 19-jährige Fahrer des Golfs verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden.

