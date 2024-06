LPI-SLF: Polizei erwischt illegalen Motocrossfahrer

Rudolstadt (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es in der Diskothek "Saalgärten" zu einer Auseinandersetzung mehrerer Frauen. Nach übermäßigem Alkoholkonsum klagte eine 24-jährige junge Dame über starke Übelkeit, woraufhin sie sich auf dem Parkplatz übergab. Zwei 29-Jährige Frauen bemerkten die Situation und boten ihre Hilfe an. Dies lehnte die Geschädigte jedoch ab. Daraufhin kam es zu einer ...

mehr