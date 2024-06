POL-WHV: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel in Zetel

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 10.06.24, gegen 13:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Nissan, Farbe Grau, die Straße "Südstrand" in Richtung Nassauhafen, als er in Höhe der Hausnummer 110 nach rechts ausweichen musste, da ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich auf seine Fahrspur geriet. Hierdurch stieß er mit seinem Pkw gegen den Bordstein und verursachte Sachschaden an seinem Fahrzeug. Der entgegenkommende ...

