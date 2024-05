POL-PDMT: Nastätten - Vandalismus auf Zentraler Sportanlage

Heiligenroth (ots) - In der Nacht vom Freitag, 24.05 auf Samstag 25.05.2024 wurde in Heiligenroth eine ca. 150 Jahre alte Buche durch mehrere Axthiebe in die Rinde beschädigt. Die Buche steht direkt an der Kirche. Wer sachdienliche Hinweise mitteilen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02602/92260 bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr