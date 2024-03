POL-BI: Aggressiver PKW-Fahrer sticht zu - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter beobachtete am Samstag, den 23.03.2024, sein Opfer und zerstach dessen PKW-Reifen, um bei dem anschließenden Fahrzeughalt Beute zu machen. Ein 80-jähriger Bielefelder erstattete am Samstagabend eine Anzeige bei der Polizei. Er berichtete den Polizeibeamten, dass er an dem Tag in einem Geldinstitut an der Otto-Brenner-Straße Geld abgehoben hatte. Anschließend stieg er in seinen dort geparkten Skoda, um einkaufen zu ...

