Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdieb zersticht Reifen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter beobachtete am Samstag, den 23.03.2024, sein Opfer und zerstach dessen PKW-Reifen, um bei dem anschließenden Fahrzeughalt Beute zu machen.

Ein 80-jähriger Bielefelder erstattete am Samstagabend eine Anzeige bei der Polizei. Er berichtete den Polizeibeamten, dass er an dem Tag in einem Geldinstitut an der Otto-Brenner-Straße Geld abgehoben hatte. Anschließend stieg er in seinen dort geparkten Skoda, um einkaufen zu fahren. Während der Fahrt, bemerkte der Bielefelder auf der Oststraße, ein verändertes Fahrverhalten seines Fahrzeugs und hielt an der Spindelstraße im Bereich der dortigen Apotheke an.

Bei der in Augenscheinnahme seines Fahrzeugs stellte er fest, dass der vordere Reifen seines PKW zerstochen worden war. Offenbar war der Bielefelder beobachtet und verfolgt worden, so dass während des Halts ein Unbekannter -offenbar der Reifenstecher - diesen Moment nutzte, um von dem Beifahrersitz des Skoda die braune Lederumhängetasche des Bielefelders mitsamt seinem Portemonnaie zu entwenden. Gegen 18:38 Uhr gelang es dem Täter, mit der EC-Karte des Opfers, unberechtigt Geld abzuheben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell