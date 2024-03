POL-BI: Übermüdung führt zu Unfall

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstagnachmittag, 23.03.2024, wurde ein 14-Jähriger an der Haltestelle Bahnhof ausgeraubt. Die Täter nahmen eine Umhängetasche der Marke Luis Vuitton und Bargeld an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:20 Uhr fuhren ein 14-Jähriger aus Leopoldshöhe und ein Freund mit dem Bus der Linie 21 von der Haltestelle Lohbreite in Richtung Jahnplatz. Von dort fuhren sie dann ...

