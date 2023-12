POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Sattelzug kommt im Bereich der Gemeinde Hatten von der Autobahn 28 ab +++ Vollsperrung aufgehoben

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Donnerstag, 21. Dezember 2023, 10:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst leicht verletzt. Ein beteiligtes Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallzeit befuhr eine 29-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen die Goethestraße in Richtung Mühlenstraße. An der Kreuzung ...

mehr