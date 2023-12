Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: BILDMATERIAL zu Sattelzug kommt im Bereich der Gemeinde Hatten von der Autobahn 28 ab

Delmenhorst (ots)

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Leer ist seit 10:00 Uhr eingerichtet. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Hude abgeleitet. Auf den Nebenstrecken, insbesondere der Bremer Straße, ist mit Behinderungen zu rechnen.

Die Dauer der Bergung wird ungefähr sechs Stunden beanspruchen. Erschwert werden die Bergungsarbeiten durch die schwierigen Wetterverhältnisse.

+++ Erste Pressemitteilung +++

Ein Sattelzug ist am Freitag, 22. Dezember 2023, 07:40 Uhr, im Bereich der Gemeinde Hatten von der Autobahn 28 abgekommen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Für die Bergung muss die Autobahn gesperrt werden.

Zur Unfallzeit befuhr der 30-jährige Mann aus dem Kreis Hildesheim mit einem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Leer. Kurz vor der Anschlussstelle Hatten kam er mit dem Gespann, das mit Häckselgut beladen war, nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst drückte der Sattelzug die Außenschutzplanke nieder, kippte anschließend auf die rechte Seite und kam so zum Stillstand. Ein Fahrzeug der Johanniter-Unfall-Hilfe kam zufällig auf die Unfallstelle zu und stellten zumindest Kontakt zum 30-Jährigen her. Er war ansprechbar, konnte sich durch die Endposition des Sattelzuges aber nicht selbständig aus der Fahrerkabine befreien. Umliegende Feuerwehren aus Hatten, Falkenburg und Sandkrug wurden alarmiert und rückten mit 50 Einsatzkräften aus. Sie befreiten den Fahrer, indem sie die Frontscheibe der Sattelzugmaschine öffneten. Er wurde anschließend von einem Notarzt versorgt, der die Verletzungen als schwer einstufte. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr den 30-Jährigen in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall richtete die Polizei eine Sperrung des rechten Fahrstreifens ein, die zwischenzeitlich von der Autobahnmeisterei aus Oldenburg übernommen wurde. Für das Aufrichten und Bergen des Zuges wird im Laufe des Tages wird eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Leer erforderlich sein. Erst danach werden Angaben zum entstandenen Schaden möglich sein.

