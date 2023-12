POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Sattelzug kommt im Bereich der Gemeinde Hatten von der Autobahn 28 ab +++ Vollsperrung eingerichtet

Delmenhorst (ots) - Ein Fußgänger wurde am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 06:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) mit einem Kleinwagen die Louisenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Allee. Am Busbahnhof bog er verbotswidrig in die als Bussonderstreifen ausgewiesene ...

mehr