Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erfolgreicher Start des gemeinsamen Konzeptes "Sicherheit erfahren - gesund und sicher älter werden" - Radtour am 19.06.2024 fand großen Anklang

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tage, 19.06.24, fand die Auftakt-Radtour zum gemeinsamen Konzept der PI Wilhelmshaven/Friesland und des VKP (Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven e.V.) statt. Im Vorfeld war bereits zu dem Konzept berichtet worden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5796488 In Begleitung von Vertretern der Polizei, des VKP sowie eines Sicherheitsberaters für Senioren starteten zehn Interessierte mit ihren Rädern in eine abwechslungsreiche und informative dreistündige Radtour. Das Angebot fand derart großen Anklang, dass direkt ein zweiter Termin ins Leben gerufen wurde: Am Mittwoch, 04. September heißt es erneut: "Sicherheit erfahren -gesund und sicher älter werden! Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten.

+++ Anmeldungen +++

Ihre Ansprechpartner*innen bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sind:

Polizeihauptkommissarin Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, erreichbar unter 04421 942-108

Polizeihauptkommissar Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater, erreichbar unter 04421 942-109

oder per E-Mail an:

praevention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de

