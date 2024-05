POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud) In dem Tatzeitraum vom 24.05.2024, 18:00 Uhr bis zum 27.05.2024, 07:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Rohbau in der Straße An der Schule in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen einzudringen. Allerdings hielt die Eingangstür des Rohbaus dem Einbruchsversuch stand. Der Schaden an der Eingangstür wird ...

mehr