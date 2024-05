Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in einen Rohbau in Hoheneggelsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud)

In dem Tatzeitraum vom 24.05.2024, 18:00 Uhr bis zum 27.05.2024, 07:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Rohbau in der Straße An der Schule in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen einzudringen. Allerdings hielt die Eingangstür des Rohbaus dem Einbruchsversuch stand.

Der Schaden an der Eingangstür wird auf ca. 200 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

