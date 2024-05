Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Gefährliche Körperverletzung mit Messer - Polizei stellt 29-jährigen Intensivtäter - Opfer muss notoperiert werden

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 12. Mai 2024, ca. 14:30 Uhr

Durch eine schnell eingeleitete Fahndung haben Beamte gestern Nachmittag einen Intensivtäter festnehmen können, der zuvor einen 30-jährigen Mann mit einem Teppichmesser lebensgefährlich verletzt hatte.

Gegen 14:30 Uhr wurden Dienstkräfte des Düsseldorfer Ordnungsamtes zu einem Streit zwischen zwei Männern am Worringer Platz gerufen. Hier hatte ein 29-jähriger Syrer bei einer verbalen Auseinandersetzung einen 30-Jährigen mit einem Cuttermesser schwer verletzt und war anschließend vom Tatort geflüchtet. Die Dienstkräfte des Ordnungsamtes leisteten vor Ort Erste Hilfe und konnten so die starken Blutungen des Opfers stoppen. Die hinzugezogenen Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Mann ein und konnten ihn nach kurzer Zeit in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 29-jährige Syrer ist ein polizeibekannter Intensivtäter und wird dem Haftrichter vorgeführt. Das 30 Jahre alte Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation befindet sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell