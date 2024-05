Polizei Düsseldorf

POL-D: Lörick - Luxuriöse Uhr von Handgelenk gerissen - Polizei fahndet nach Tätern und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 10. Mai 2024, 23:34 Uhr

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Tätern, die einem Mann am späten Freitagabend eine Luxusuhr vom Handgelenk gerissen haben und flüchteten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 28-jähriger Mann aus Düsseldorf mit einem Begleiter zu Fuß auf dem Grevenbroicher Weg in Richtung Rhein unterwegs. Auf einem Verbindungsfußweg zwischen Grevenbroicher Weg und Oberlöricker Straße sei plötzlich ein schwarzer Motorroller mit zwei Personen an ihnen vorbeigefahren. Einer der beiden Männer habe dem 28-Jährigen dann eine hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen. Anschließend flüchteten die beiden Personen in Richtung Oberlöricker Straße.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Es handelte sich um zwei männliche Personen, die jeweils mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Helm bekleidet waren. Sie waren mit einem schwarzen Roller unterwegs.

Hinweise von Zeugen nimmt das Raubkommissariat (Kriminalkommissariat 13) der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 870 0 entgegen.

