POL-D: Fahndungserfolg - Immer im Einsatz: Polizist in Freizeit erkennt heranwachsenden Intensivtäter - Offener Haftbefehl - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots) - Die Neusser Polizei berichtete am Mittwoch (08.05.) von einer 13-jährigen Vermissten aus Neuss. Das Mädchen wurde in Düsseldorf angetroffen. Hier geht es zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5775558 Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an: Der Landrat ...

mehr