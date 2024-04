POL-UN: Unna - Nachtrag: Acht Personen nach schwerem Bandendiebstahl festgenommen - gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Unna

Unna (ots) - Am Samstag (20.04.2024) kam es in Unna-Massen zu einem Einbruch in ein Haus "Am Stuckenberg". Als der 75-jährige Hausbewohner gegen 20.00 Uhr nach Hause kam, bemerkte er ein unbekanntes Mountainbike in seiner Einfahrt sowie Einbruchsspuren am Haus. Daraufhin verständigte er die Polizei, betrat das Haus und sah, wie der unbekannte Einbrecher auf dem Fahrrad - ohne Gegenstände entwendet zu haben - davonfuhr. ...

mehr