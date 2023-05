Polizei Dortmund

POL-DO: Handy genutzt, Kokain konsumiert: Polizei beschlagnahmt den Führerschein eines Fahrlehrers

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0505

Weil ein Autofahrer am Mittwoch (24.5.2023) während der Fahrt auf der Emscherallee in Dortmund sein Smartphone nutzte und dieses dabei in der Hand hielt, entschied ein Team des Verkehrsdienstes der Dortmunder Polizei, den Fahrer anzuhalten. Es blieb nicht bei diesem einen Handy-Verstoß.

Der um 6:50 Uhr am Mooskamp angehaltene und überprüfte Fahrer verhielt sich auffällig und erweckte den Eindruck, unter dem Einfluss von Rauschmitteln zu stehen. Statt für einen Drogentest den dafür erforderlichen Urin abzugeben, spuckte der Fahrer in einen Becher.

Daher musste der Mann, ein Fahrlehrer, den Test in einer Wache wiederholen. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht der Polizisten: Der Drogentest zeigte den Konsum von Kokain an. Die Beamten erklärten dem Fahrlehrer ausführlich, dass er als Privatperson unter dem Einfluss von Drogen kein Fahrzeug führen und als Fahrerlehrer in diesem Zustand keine Fahrschüler und -schülerinnen unterrichten darf.

Ein Arzt entnahm dem Fahrlehrer eine Blutprobe.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Dortmunders und stellte nach Rücksprache mit der Stadt Dortmund auch seinen Fahrlehrerschein sicher. Zusätzlich informiert die Polizei die Straßenverkehrsbehörde, die überprüfen kann, ob der Mann zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

Bei den Ermittlungen geht es um die Fahrt unter dem Einfluss von Rauschmitteln und die Nutzung des Mobiltelefons während der Tat.

