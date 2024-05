Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 52 bei Niederkrüchten - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Drei Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 09. Mai 2024, 14:57 Uhr

An einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 52 bei Niederkrüchten in Fahrtrichtung Roermond waren vier Fahrzeuge beteiligt. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt, darunter zwei schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 59-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Ford auf der A 52 in Richtung Roermond unterwegs. Kurz vor dem Grenzübergang in die Niederlande bemerkte er offenbar ein Stauende zu spät und prallte in das Heck des Mercedes eines 65-jährigen Mannes aus Schwalmtal. Nachdem der Mercedes zunächst auf einen vor ihm befindlichen Pkw (Ssangyong eines 48-jährigen Mönchengladbachers) geschoben wurde, schleuderte er auf den angrenzenden Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem VW eines 43-jährigen Krefelders. Der 59-jährige Mönchengladbacher wurde schwer verletzt. Der Mercedesfahrer wurde leicht und seine 64-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die A 52 in Richtung Roermond blieb bis 15:12 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

