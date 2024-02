Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße

Pirmasens (ots)

Wie der Polizei nachträglich mitgeteilt wurde, versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße in Pirmasens einzubrechen. Die Tat ereignete sich bereits in der Zeit vom 30.01., 19 Uhr bis 31.01., 13 Uhr. Den Täter gelang es nicht, die Haustür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. An der Haustür entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pdps

