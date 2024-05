Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Einsatzfahrzeug der Polizei Düsseldorf kollidiert mit Pkw - Zwei Menschen leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 07. Mai 2024, 15:09 Uhr

Auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz kollidierte ein Fahrzeug der Düsseldorfer Polizei gestern Nachmittag in Oberbilk mit einem Pkw. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Streifenwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Kölner Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Kreuzung Kölner Straße/Eisenstraße beabsichtigte zeitgleich ein 51-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Skoda von der Eisenstraße auf die Kölner Straße abzubiegen. Beim Umfahren vor ihm haltender Pkw bemerkte er das Einsatzfahrzeug offenbar zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 27-jährige Polizeibeamte am Steuer verletzte sich leicht und war nicht mehr dienstfähig. Der ebenfalls 27-jährige Beifahrer blieb unverletzt und dienstfähig. Der 51-jährige Pkw-Fahrer verletzte sich leicht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

