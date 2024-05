Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahndungsrücknahme - Vermisstenfahndung nach 65-Jährigem - Mann von Passanten angetroffen und in Klinik eingeliefert

Düsseldorf (ots)

Mit Pressemeldung vom 03. Mai 2024 fahndete die Polizei nach einem 65-Jährigen, der in seinem Pflegeheim in Rath vermisst wurde. Der teilweise orientierungslose Senior wurde zwischenzeitlich von einem aufmerksamen Passanten an einer Bushaltestelle in Ratingen angetroffen und umgehend in eine Klinik eingeliefert. Dem 65-Jährigen geht es den Umständen entsprechend und er wird wohl schon in wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen können. Die Fahndung kann zurückgenommen werden.

