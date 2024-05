Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Beim Abbiegen: Lkw-Fahrer stößt mit Fahrradfahrer zusammen - Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 07. Mai 2024, 08:30 Uhr

Am Dienstagmorgen fuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem 18-Tonner auf der Lichtstraße in Fahrtrichtung Grafenberger Allee. Als er nach rechts in die Cranachstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit einem 61-jährigen Fahrradfahrer aus Düsseldorf neben ihm. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Fahrradfahrer dem Lkw von hinten genähert und wollte diesen rechtsseitig überholen.

Die genaue Ursache des Unfalls ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Der Radfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus; der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell