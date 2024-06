Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachschaden durch Ausweichmanöver - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 10.06.24, gegen 13:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Nissan, Farbe Grau, die Straße "Südstrand" in Richtung Nassauhafen, als er in Höhe der Hausnummer 110 nach rechts ausweichen musste, da ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich auf seine Fahrspur geriet. Hierdurch stieß er mit seinem Pkw gegen den Bordstein und verursachte Sachschaden an seinem Fahrzeug. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer, bei welchem es sich um einen älteren Mann gehandelt haben soll, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zum Fahrzeug selbst liegen keine weiteren Informationen vor. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell