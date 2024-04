Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Führerscheine, Handys und Auto nach Rennen beschlagnahmt + Eigentümer von Kinderfahrrad gesucht + Audi aufgebrochen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Führerscheine, Handys und Auto nach Rennen beschlagnahmt

Aufmerksamen Beamten der Polizeistation Gießen Süd fielen am Sonntag (7.4.2024) zwei Fahrzeuge im Stadtgebiet auf, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Streife folgte beiden und sah, dass sich ein Mercedes und ein Opel mutmaßlich ein verbotenes Rennen lieferten. Die Beamten mussten ihren Streifenwagen kurz nach Mitternacht innerorts auf über 130 km/h beschleunigen, um den beiden Rasern nachzueilen. Sie fuhr den beiden Fahrzeugen über den Schiffenberger Weg und die Landesstraße 3131 in Richtung Pohlheim nach. Außerorts musste die Streife Geschwindigkeiten jenseits von 160 km/h fahren, um zu den Autos aufzuschließen.

Schließlich stoppten die Beamten die beiden Raser in Höhe der Auffahrt zum Schiffenberg. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine und Mobiltelefone der beiden Männer, sowie den Mercedes. Ihre Fahrt war somit beendet. Gegen die beiden Fahrer aus dem Landkreis Gießen, 19 und 20 Jahre alt, leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Linden: Eigentümer von Kinderfahrrad gesucht

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass im Bereich Linden ein Kinderfahrrad gestohlen und in der Folge auf einem Feldweg an der Gießener Straße zurückgelassen wurde. Eine Zeugin informierte die Polizei am Montag (8.4.2024) gegen 21.45 Uhr über den Fund des Rads in Leihgestern. Das Zweirad, ein silberfarbenes Kinderrad der Marke "Kalkhoff", war am Hinterreifen mit einem Schloss versehen. Es wurde mutmaßlich zuvor gestohlen. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und suchen neben Zeugen auch den bislang unbekannten Eigentümer des Rads. Die Polizeistation Gießen Süd nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Audi aufgebrochen

Einen Audi in einer Tiefgarage der Fockestraße brach ein Unbekannter auf. Zwischen Montag (8.4.2024), 17 Uhr und Dienstag, 9.10 Uhr schlitzte der Dieb das Dach des weißen A3-Cabrios auf und gelangte so an eine Geldbörse und weitere Gegenstände, die im Autoinneren lagen. Er verursachte dabei mehrere Tausend Euro Schaden und flüchtete unerkannt.

Die Polizeistation Gießen Nord nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Fernwald: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Donnerstag (21.3.2024) ereignete sich um 16.11 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Steinbacher Rudolf-Diesel-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein roter Skoda gegen einen geparkten, blauen Renault gestoßen und anschließend weggefahren sein. Der Unfall wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Der Zeuge sprach kurz mit dem Fahrer des Renaults, seine Personalien sind bislang unbekannt. Er trug eine Trainingsjacke des Vereins "Turabdin Babylon Pohlheim". Die Polizei bittet insbesondere diesen (sowie alle weiteren) Zeugen, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Seat beschädigt

Einen roten Arona beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher am Sonntag (7.4.2024) in der Ringallee. Der Seat parkte auf dem dortigen Parkplatz einer Schulsporthalle zwischen 15.15 Uhr und 17 Uhr. In der Zeit verursachte der Unbekannte einen Schaden an der Fahrerseite, der auf etwa 2.000 Euro beziffert wird. Anschließend flüchtete er vom Parkplatz, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Langgöns: Ford angefahren und geflüchtet

Auf dem Parkplatz des AWO-Sozialzentrums im St.-Ulrich-Ring parkte eine Autofahrerin am Freitag (5.4.2024) gegen 12.30 Uhr. Als sie zwei Stunden später zu ihrem silberfarbenem Ford Fiesta zurückkehrte, musste sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell