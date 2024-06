POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Varel

Zetel (ots) - Am Mittwoch,19.06.24, gegen 20:45 Uhr, wurde der Brand einer öffentlichen Sitzbank beim Naturfreibad in Zetel gemeldet. Die Bank wurde durch das Feuer zerstört. Die Löscharbeiten führte die Freiwillige Feuerwehr Zetel durch. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 ...

