Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lebensgefahr: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrradfahrer

Neuss (ots)

Durch Passanten wurden Streifenbeamte der Polizeiwache Neuss am Mittwochmorgen (28.06.), gegen 09:50 Uhr, auf einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer auf der Hammer Landstraße in Neuss aufmerksam gemacht.

Die Beamten nahmen sich sogleich der Sache an und forderten entsprechende Rettungskräfte, sowie weitere Polizeikräfte nach.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ereignete sich der Unfall wie folgt:

Ein 49-jähriger Duisburger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Hammer Landstraße aus Fahrtrichtung Langemarckstraße in Richtung Industriestraße. In gleicher Fahrtrichtung befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer die Fahrbahn der Hammer Landstraße. An der Einmündung zur Hansestraße beabsichtigte der Fahrer des Lkw, nach rechts auf diese abzubiegen. Hierfür ließ dieser zunächst einen anderen Lkw aus der Hansastraße auf die Hammer Landstraße abbiegen, um anschließend mehr Platz für den eigenen Abbiegevorgang zu haben. Zeitgleich überquerte der vorrangberechtigte Fahrradfahrer die Einmündung, um seine Fahrt auf dem Radweg der Hammer Landstraße fortzusetzen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Lastkraftwagen. In Folge dessen geriet der 49-Jährige unter das Führerhaus des Lkw und wurde schwer verletzt.

Bei Eintreffen der Beamten war der Fahrradfahrer noch unter dem Lkw eingeklemmt. Außerdem nahmen die Beamten bei dem Verletzten eine offene Fraktur am Unterschenkel wahr und leiteten sofort Erste-Hilfemaßnahmen ein. Die Beamten betreuten den Verletzten bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr konnte der Mann geborgen werden. Unter akuter Lebensgefahr wurde der Verunfallte in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall wurde unter Hinzuziehung eines speziellen Verkehrsunfallteams der Kreispolizeibehörde, sowie des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidium Düsseldorfs aufgenommen. Zur Spurenaufnahme wurde durch die Polizei unter anderem eine Drohne eingesetzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Hammer Landstraße im Bereich der Langemarckstraße und der Industriestraße gesperrt.

Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in jenem Bereich.

Die weitere Unfallbearbeitung übernahm das Verkehrskommissariat I.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell