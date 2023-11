Polizei Mettmann

POL-ME: 9-jähriger Junge bei Unfall schwer verletzt - Langenfeld - 2311090

Mettmann (ots)

Ein 9-jähriger Fahrradfahrer aus Langenfeld wurde am Donnerstag, 23. November 2023, schwer verletzt, als er gegen 12:50 Uhr die Kreuzung Solinger Straße / Lessingstraße in Fahrtrichtung Solingen passieren wollte. Hier missachtete ein 61 Jahre alter Autofahrer aus Langenfeld mit seinem Audi A6 beim Abbiegen in die Lessingstraße die Vorfahrt des Jungen und kollidierte mit diesem. Er stürzte und wurde schwer verletzt.

Der Fahrradfahrer wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1.000 Euro.

