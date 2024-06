Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Vom 21.06.24 bis 23.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Mehrere Einbrüche und Diebstähle im Stadtgebiet In der Zeit von Donnerstag, den 13.06.2024, bis Freitag, den 21.06.2024, kam es im Bereich von zwei Baustellen an der tom-Brok-Straße zu Einbrüchen in mehrere Bau- und Aufenthaltscontainer. Hierbei wurden diverse Werkzeuge gestohlen und ein Bagger beschädigt. In der Nacht von Donnerstag, den 20.06.2024, auf Freitag, den 21.06.2024, bis 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam den Zutritt zu einem in Renovierung befindlichen Schulgebäude an der Peterstraße. Auch hier wurden diverse Werkzeuge entwendet. Ebenfalls in der zuvor genannten Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft im Stadtnorden. Hierbei verschaffte sich der Täter gewaltsam den Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendet neben einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag weitere Gegenstände. Bei einem weiteren Einbruch in dieser Nacht verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam den Zutritt zu einer Grundschule im Bereich Wiesenhof. Hier wurden im Gebäudeinneren die Türen zu mehreren Räumen gewaltsam geöffnet und die Räume anschließend nach Stehlgut durchwühlt. Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss mit Verletzten Am 22.06.2024, gg. 20:35 Uhr, befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Werftstraße in Richtung Weserstraße. Im Kreuzungsbereich Werft-/Weserstraße missachtete die Fahrzeugführerin dann die Vorfahrt eines auf der Weserstraße stadteinwärts fahrenden 23-jährigen Fahrzeugführers. Infolge des Zusammenstoßes zwischen den beiden Fahrzeugen wurden nicht nur beide Fahrzeugführer verletzt, sondern auch die drei 19- bis 21-jährigen Insassen im Fahrzeug des 23-jährigen erlitten leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde bei der 44-jährigen Fahrzeugführerin eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diebstahl aus Pkw Am 22.06.2024, in der Zeit von 16:20 Uhr bis 17:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam den Zugriff zum Innenraum eines auf einem Parkplatz in der Weserstraße abgestellten Pkw. Der Täter konnte so in den Besitz einer im Innenraum abgelegten Geldbörse gelangen. Vor diesem Hintergrund weist die Polizei wiederholt daraufhin auch bei einer nur kurzzeitigen Abwesenheit keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Brand mehrerer Abfallsammelbehälter In den frühen Morgenstunden des 23.06.2024 gerieten in nur kurzem zeitlichen Abstand Abfallsammelbehälter an Containerstellplätzen in der Werftstraße und in der Pommerschen Straße auf bisher unbekannte Weise in Brand. Hierbei wurden mehrere Sammelbehälter komplett zerstört und weitere durch die enorme Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Versuchte räuberische Erpressung am Bismarckplatz Am 22.06.2024, gg. 21:50 Uhr, kam es im Bereich des Bismarckplatzes zu einem Raubdelikt. Unter Vorhalt eines Schlagwerkzeuges und Gewaltandrohung forderte ein bisher unbekannter Täter die drei 17-jährigen Opfer zur Herausgabe der mitgeführten Mobiltelefone auf. Die Opfer konnten sich durch Flucht dieser Situation entziehen und erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei.

