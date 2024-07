Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sexualdelikt in Breuna: Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Kassel (ots)

Breuna (Landkreis Kassel):

Die Kasseler Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Sexualdelikts, das sich am gestrigen Sonntagabend in Breuna ereignet haben soll. Eine 16-Jährige war ihren Angaben nach zuvor an der nahegelegenen Bushaltestelle "Am Braunsberg" auf den unbekannten Täter getroffen, der sie anschließend verfolgt hatte. Im weiteren Verlauf war sie von dem Mann gewaltsam festgehalten und das Opfer eines Sexualdelikts geworden. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und die Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Täters führen konnten, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Es soll sich um einen ca. 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann mit rötlich-blonden Haaren, hellen Augen und Dreitagebart gehandelt haben, der ein kariertes Hemd und eine dunkle Jeans trug.

Nach der Schilderung des Opfers hat sich die Tat in einer Grundstückseinfahrt neben einem Supermarkt an der Wolfhager Straße, gegenüber der Straße "Zum Osterplatz", zwischen 22 und 23 Uhr ereignet. Die 16-Jährige aus dem Landkreis Kassel schilderte, dass sich der Mann ihr zuvor an der Bushaltestelle gegen ihren Willen angenähert hatte. Als die Jugendliche sich von dem Unbekannten entfernte, soll er ihr hinterhergelaufen sein und sie gewaltsam in die Grundstückseinfahrt gezogen haben. Dort sei es schließlich zu dem Sexualdelikt gekommen. Die 16-Jährige wurde noch am Abend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber inzwischen wieder verlassen.

Die für Sexualdelikte zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich der Bushaltestelle oder des Tatorts einen Mann gesehen haben, auf den die Täterbeschreibung zutrifft. Möglicherweise haben Besucher der Kirmes oder Anwohner verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell