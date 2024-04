Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion (PI) Trier - Das Einsatzwochenende vom 26.-29.04.2024

Trier (ots)

In der Rückschau auf das vergangene Wochenende bedeutete die Abarbeitung von knapp 150 Einsatzlagen (davon 16 Verkehrsunfälle und 33 Strafanzeigen) ein Aufkommen auf konstantem Niveau wie bereits in den vergangenen Wochen. Eine nähere Betrachtung finden dabei folgende Begebenheiten:

Verdächtige Personen in der Eisenbahnstraße

In der Nacht auf den Sonntag, 28. April 2024 waren der Polizei Trier drei verdächtige männliche Personen gemeldet worden, welche sich in der Eurener Eisenbahnstraße auffällig verhalten sollen. Es hätte den Anschein erweckt, dass man Objekte ausbaldowert und möglicherweise nach offenstehenden Pkw Ausschau hält. Erste Fahndungsmaßnahmen hatten zunächst nicht zum Antreffen der Personen geführt. Im Nachgang wurde der Diebstahl aus einem Pkw zur Anzeige gebracht, welcher möglicherweise im Zusammenhang mit den gesuchten Männern zu bringen ist. Die PI Trier bittet Anwohner und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die zu dem beschriebenen Sachverhalt passen, sich mit der Wache unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

In Hecke versteckt - Unbekannter bewirft und beschädigt fahrenden Pkw

In der Hans-Böckler-Allee, Fahrtrichtung Mariahof, wurde am vergangenen Freitagabend, gegen 20.20 Uhr ein weißer BMW mit einem massiven Gegenstand beworfen. Dazu hatte sich der bisweilen unbekannte Täter etwa auf Höhe der Einmündung zur Georg-Schäffer-Straße in einem Gebüsch versteckt und den Gegenstand, bei dem es sich um ein Teil einer Pkw-Bremse handelt, gegen die Front des vorbeifahrenden Fahrzeugs geworfen. Der BMW wurde im Bereich der vorderen Beleuchtung getroffen und beschädigt. Die PI Trier hat wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Bereich entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

Paket aus Zustellerfahrzeug entwendet

Wie der Polizei Trier erst jüngst mitgeteilt worden ist, war bereits am vergangenen Donnerstag, 25. April 2024 ein Paket aus einem Zustellerfahrzeug gestohlen worden. Das Fahrzeug hatte zwischen 09.00 und 10.00 Uhr im Trierer Innenstadtbereich zum Zwecke der Auslieferung mehrere Stopps eingelegt. Die Abwesenheiten des Fahrers dürfte dem unbekannten Täter dann die entsprechende Gelegenheit geliefert haben. Mögliche Tatorte liegen in der Dietrich-, Graben- und Simeonstraße. Passanten, die entsprechende Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell